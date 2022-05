{"_id":"6288d318992ca416f3362dfa","slug":"hrtc-md-sandeep-kumar-orders-probe-of-all-dhabas-registred-with-hrtc","type":"story","status":"publish","title_hn":"HRTC MD Sandeep Kumar: एचआरटीसी से संबद्ध ढाबों में सुविधाओं की जांच के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 22 May 2022 05:00 AM IST