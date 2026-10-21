{"_id":"6ad8a4ff485e269eff0c534b","slug":"hpu-team-wins-ten-awards-at-youth-festival-shimla-news-c-19-sml1002-807490-2026-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: युवा महोत्सव में एचपीयू

टीम ने जीते दस पुरस्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: युवा महोत्सव में एचपीयू टीम ने जीते दस पुरस्कार

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

