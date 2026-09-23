धर्मशाला: आय से अधिक संपत्ति मामले में सुधीर शर्मा से सवा पांच घंटे तक पूछताछ, 50 से अधिक सवाल पूछे

सभी सवालों के दिए जवाब : सुधीर

पूछताछ के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुधीर शर्मा ने कहा कि उनसे लंबी प्रश्नावली के माध्यम से करीब 40 से 50 सवाल पूछे गए, जिनके उन्होंने जवाब दे दिए हैं। जांच वर्ष 2013 से 2023 तक की अवधि से संबंधित है और परिवार समेत विभिन्न पहलुओं की जानकारी मांगी गई थी। विजिलेंस को आगे भी किसी दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता होगी तो वह दोबारा उपस्थित होकर पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई है। प्रदेश के मुखिया से लड़ाई है तो वह तैयार हैं और पूरे दस्तावेज रखे हुए हैं।