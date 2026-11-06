एचपीयू शिमला: परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 12 नवंबर तक बढ़ी, विद्यार्थियों को राहत

नई व्यवस्था के तहत सभी स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा, एलएलबी, एमटीटीएम, बीएचएम, एमटेक समेत अन्य कोर्सों के विद्यार्थियों को राहत दी गई है। यह छूट राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत आने वाले बीएचएम कोर्स को छोड़कर लागू होगी। विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर के नियमित और पुनर्मूल्यांकन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के साथ सम सेमेस्टर के पुनर्मूल्यांकन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी इस समयावधि में शामिल किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र (सीडीओई) के जनवरी सत्र के स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।