निर्माण श्रमिकों को सौगात: 1,444 लाभार्थियों को मिले 6.11 करोड़, सीएम सुक्खू ने वितरित किए चेक

मंडी जिले के 440 लाभार्थियों को सर्वाधिक सहायता

जिलावार आंकड़ों के अनुसार मंडी जिले में सबसे अधिक 440 लाभार्थियों को 1 करोड़ 61 लाख 18 हजार 200 रुपये की सहायता प्रदान की गई। शिमला में 183 लाभार्थियों को 72 लाख 97 हजार 200 रुपये, बिलासपुर में 173 को 65 लाख 53 हजार 800 रुपये और किन्नौर में 168 लाभार्थियों को 64 लाख 92 हजार 200 रुपये दिए गए। हमीरपुर में 148 लाभार्थियों को 64 लाख 94 हजार 610 रुपये, ऊना में 142 को 1 करोड़ 5 लाख 9 हजार 700 रुपये और कांगड़ा में 63 लाभार्थियों को 31 लाख 200 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। चंबा में 50 लाभार्थियों को 14 लाख 12 हजार 600 रुपये, कुल्लू में 38 को 9 लाख 45 हजार 600 रुपये, सिरमौर में 29 को 15 लाख 38 हजार 200 रुपये और सोलन में 10 लाभार्थियों को 5 लाख 95 हजार रुपये प्रदान किए गए।