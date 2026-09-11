फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   hpu mca student mahak pathania death

शिमला: एचपीयू की एमसीए की छात्रा महक पठानिया का हार्ट अटैक से निधन, विश्वविद्यालय समुदाय ने जताया शोक

Fri, 11 Sep 2026 11:51 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 11 Sep 2026 11:51 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एमसीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा महक पठानिया का आकस्मिक निधन हो गया। इरावती छात्रावास में रहने वाली महक के निधन से विश्वविद्यालय के शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी और छात्र वर्ग शोकाकुल हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी शोक प्रस्ताव में दिवंगत छात्रा को निष्ठावान, कर्मठ और मेहनती बताया गया। समुदाय ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

विज्ञापन
hpu mca student mahak pathania death
शोक व्यक्त करते हुए छात्र व एचपीयू प्रशासन। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एमसीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा महक पठानिया का आकस्मिक निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। महक पठानिया इरावती छात्रावास में रहती थीं। उनके निधन का समाचार मिलने से विश्वविद्यालय के शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी और छात्र वर्ग को गहरा आघात लगा है।

विज्ञापन

विश्वविद्यालय की ओर से जारी शोक प्रस्ताव में कहा गया कि सुश्री महक पठानिया एक निष्ठावान, कर्मठ तथा मेहनती छात्रा थीं। उनके असमय निधन से समस्त विश्वविद्यालय समुदाय शोकाकुल है। इस दुखद घटना से छात्र-छात्राओं और शिक्षकों में शोक की लहर है।

विज्ञापन

शोक प्रस्ताव में कहा गया कि दुःख की इस घड़ी में पूरा विश्वविद्यालय समुदाय शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। सभी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना की कि परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें तथा दिवंगत आत्मा को चिर शांति दें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय समुदाय ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed