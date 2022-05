{"_id":"6294f30609f37f2c657c4058","slug":"hpu-ec-decisions-there-will-be-a-review-of-the-transfers-recruitments-during-the-tenure-of-former-vc-new-education-policy-from-this-session","type":"story","status":"publish","title_hn":"HPU EC Decisions: पूर्व वीसी के कार्यकाल में हुए तबादलों, भर्तियों की होगी समीक्षा, इसी सत्र से नई शिक्षा नीति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 31 May 2022 12:00 AM IST