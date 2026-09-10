हिमाचल: शिमला जिला परिषद में भाजपा की जीत पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले- लोकतंत्र जीता, तानाशाही हारी

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जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पंचायत चुनावों में लगातार मिल रही हार से सबक लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को संविधान, लोकतंत्र और जनता के जनादेश का सम्मान करना सीखना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की सरकार ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े मामलों में बार-बार न्यायालय का रुख किया और सरकार को अदालत में भी फजीहत का सामना करना पड़ा। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला जिला परिषद का चुनाव भी उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित तारीख पर हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के हाथ में होता तो यह चुनाव न जाने कब करवाया जाता। जयराम ने मुख्यमंत्री से अपील की कि अब मनमाने नियम बनाने और कानूनी लड़ाई में ऊर्जा लगाने के बजाय प्रदेश के हित में काम किया जाए।जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सत्ता का सेमीफाइनल बुरी तरह हार चुके हैं। उनके अनुसार पंचायत चुनावों का जनादेश सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं गया, बल्कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकारने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि हाथ में संविधान की किताब लेकर खुद को लोकतांत्रिक बताना पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र का सम्मान व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से संविधान और जनादेश का सम्मान करने की बात कही।जयराम ठाकुर ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में हुए जिला परिषद चुनावों में 10 जिलों में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर कांग्रेस को नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिले।उन्होंने कहा कि शिमला जिला परिषद में चुनाव से पहले 25 सदस्यों में भाजपा समर्थित 13 और कांग्रेस समर्थित 12 सदस्य थे। इसके बावजूद उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 14 वोट मिले। जयराम ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति का संकेत बताते हुए कहा कि कांग्रेस अपने ही सदस्यों को संभालने में नाकाम रही।