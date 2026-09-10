हिमाचल प्रदेश: हमीरपुर में भोटा बाईपास पर बड़ा हादसा, पुल की रेलिंग तोड़ खाई में गिरा ट्रक; चालक गंभीर

एनएच-103 ऊना-अग्घार हाईवे पर भोटा बाईपास के मोरसू पुल के पास गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। ऊना की तरफ से आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा।

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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रक के खाई में गिरने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक ऊना की तरफ से आ रहा था। मोरसू पुल के पास पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित हुआ और पुल की रेलिंग से टकराने के बाद नीचे खाई में जा गिरा। हादसे के बाद जिला परिषद सदस्य राजेश कुमार और स्थानीय लोगों ने घायल चालक को खाई से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से चालक को डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया गया। अस्पताल में घायल चालक का उपचार चल रहा है। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आने की जानकारी है।