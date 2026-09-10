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हिमाचल प्रदेश: हमीरपुर में भोटा बाईपास पर बड़ा हादसा, पुल की रेलिंग तोड़ खाई में गिरा ट्रक; चालक गंभीर

Thu, 10 Sep 2026 03:39 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, भोटा (हमीरपुर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, भोटा (हमीरपुर)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 10 Sep 2026 03:39 PM IST
सार

भोटा में एनएच-103 ऊना-अग्घार हाईवे पर मोरसू पुल के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। ऊना की तरफ से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकराया और करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला परिषद सदस्य राजेश कुमार और स्थानीय लोगों ने खाई में उतरकर घायल चालक को बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद उसे एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया।

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दुर्घटनाग्रस्त ट्रक। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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एनएच-103 ऊना-अग्घार हाईवे पर भोटा बाईपास के मोरसू पुल के पास गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। ऊना की तरफ से आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा।

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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रक के खाई में गिरने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
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खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया चालक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक ऊना की तरफ से आ रहा था। मोरसू पुल के पास पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित हुआ और पुल की रेलिंग से टकराने के बाद नीचे खाई में जा गिरा। हादसे के बाद जिला परिषद सदस्य राजेश कुमार और स्थानीय लोगों ने घायल चालक को खाई से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से चालक को डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया गया। अस्पताल में घायल चालक का उपचार चल रहा है। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आने की जानकारी है।

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पुल की रेलिंग टूटने से बढ़ी हादसे की गंभीरता
ट्रक के पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 200 फीट नीचे गिरने से हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर समय रहते स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किया होता तो घायल चालक को खाई से बाहर निकालने में और अधिक समय लग सकता था। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रक किस वजह से अनियंत्रित हुआ, इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हादसे के बाद हाईवे पर भी लोगों की भीड़ जुट गई। चालक को समय रहते अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों की तत्परता से घायल को खाई से निकालने में मदद मिली।
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