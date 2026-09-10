हमीरपुर: सुजानपुर में खातरी में डूबने से पूर्व सैनिक की मौत, चार दिन पहले तीन साल के बच्चे ने भी गंवाई थी जान

काफी देर तक जब प्रेमू राम घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने उनकी तलाश शुरू की। तलाश करते हुए परिजन खातरी के पास पहुंचे, जहां प्रेमू राम का शव पानी में तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना आसपास के ग्रामीणों और पुलिस को दी गई।सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया है। एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

गहरी और फिसलन वाली है खातरी

ग्रामीणों के अनुसार गांव की यह खातरी काफी गहरी और फिसलन वाली है। यहां सुरक्षा के लिहाज से न तो पर्याप्त सुरक्षा दीवार है और न ही रेलिंग या जाली लगाई गई है। इसके चलते लोगों को पानी भरने के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि अब प्रशासन और पंचायत को इस पारंपरिक जलस्रोत की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरता से लेना चाहिए।



चार दिन पहले तीन साल के बच्चे की भी गई थी जान

इस हादसे ने ग्रामीणों की चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि चार दिन पहले इसी पंचायत के टपरा गांव में तीन वर्षीय बच्चे की भी खातरी में डूबने से मौत हुई थी। एक ही पंचायत में कुछ ही दिनों के अंतराल में दो लोगों की डूबने से मौत होने के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और पंचायत से खातरी के चारों ओर सुरक्षा दीवार और जाली लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।



लगातार हुए दो हादसों ने गांव में पारंपरिक जलस्रोतों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक खातरी के आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते, तब तक यहां हादसे का खतरा बना रहेगा।