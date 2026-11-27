942 परिवार प्रभावित होंगे

इससे करीब 942 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। योजना के अनुसार एयरपोर्ट के मौजूदा 1372 मीटर लंबे रनवे को बढ़ाकर 3010 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण पूरा होने के बाद बड़े विमानों के संचालन का रास्ता साफ होने के साथ कांगड़ा की हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत होने की उम्मीद है। ड्रोन आधारित लिडार सर्वे के माध्यम से प्रस्तावित क्षेत्र की जमीन की ऊंचाई, ढलान, पहाड़ियों की बनावट, खड्डों के बहाव क्षेत्र और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था का बारीकी से आकलन किया गया है। इस तकनीक से तैयार डिजिटल थ्री-डी मॉडल के जरिये पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझना आसान होगा। इससे निर्माण कार्य की योजना बनाते समय पहाड़ी क्षेत्र की चुनौतियों का पहले ही आकलन किया जा सकेगा।