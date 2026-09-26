हिमाचल कांग्रेस: प्रभारी रजनी पाटिल बोलीं- भाजपा ने देश में 10 फीसदी वोट एसआईआर से किए खत्म, यह बड़ा षड्यंत्र

कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट होगा। कहा कि चुनाव में पार्टी प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को अहमियत देगी। अगले महीने से ब्लॉक स्तर पर व्यवस्थाएं जांची जाएंगी। शनिवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में रजनी पाटिल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को चोरी कर दिया गया।

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देश में 10 फीसदी वोट एसआईआर के जरिये खत्म कर दिए गए। 13 करोड़ वोटरों को खारिज करना एक बड़ा षड्यंत्र है। रजनी ने कहा कि 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं का मताधिकार छीना गया। इससे जैन जी मायूस हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में काम कर रही मोदी सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज लगा दिया है।