शिमला: चंबा में अब बीएससी नर्सिंग कॉलेज, 60 सीटों पर मिलेगा प्रवेश, आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चंबा में एक नया बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने के आदेश जारी किए हैं। यह कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित किया जाएगा। मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इसमें 60 सीटों पर वार्षिक प्रवेश मिलेगा। राज्यपाल ने इस कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद होगी।

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स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने कहा कि इस निर्णय से स्थानीय युवाओं को नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह कॉलेज स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को पूरा करने में सहायक होगा। यह पहल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि यह नया बीएससी नर्सिंग कॉलेज चंबा में स्वास्थ्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। कॉलेज का मुख्य उद्देश्य योग्य नर्सिंग पेशेवरों को तैयार करना है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने में योगदान देगा।