हिमाचल में ठिठुरन: बारिश-बर्फबारी के बाद लुढ़का तापमान, केलांग में पारा माइनस 1.7 डिग्री; जानें मौसम का हाल
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग की 16 अक्तूबर की रिपोर्ट के अनुसार, केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। अगले कई दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
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हिमाचल प्रदेश में मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान में 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र शिमला की 16 अक्तूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, कई स्थानों पर बारिश हुई, जबकि केलांग में सात सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। कुकुमसेरी में भी 18.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
#WATCH | Himachal Pradesh | Fresh snowfall covers the high mountain peaks in Manali https://t.co/X0qaCMOkIv— ANI (@ANI) October 16, 2026
मनाली में 17 मिलीमीटर, कुल्लू के कोठी में सबसे ज्यादा बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुल्लू जिले के कोठी में 26.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चंबा के जोत और मंडी के पंडोह में 20-20 मिलीमीटर, कुकुमसेरी में 18.5 मिलीमीटर और मनाली में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पालमपुर में 8.6 मिलीमीटर, धर्मशाला में पांच मिलीमीटर, भुंतर में 3.9 मिलीमीटर और मंडी में 1.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इन बदलावों के बीच कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है।
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 16 अक्तूबर को केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री सेल्सियस रहा। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 1.2 डिग्री, मनाली में 5.9 डिग्री और कल्पा में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, ऊना में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के मौसम केंद्रों में सबसे अधिक रहा।
#WATCH मनाली, हिमाचल प्रदेश: ऊंचे पहाड़ी शिखरों पर ताजा बर्फबारी हुई। https://t.co/OyKHjaVIEm— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 16, 2026
22 अक्तूबर तक शुष्क मौसम का पूर्वानुमान
मौसम केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 17 से 22 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि के लिए गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालिया बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम के शुष्क रहने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान कम रहने के कारण ठंड का असर बना रह सकता है।