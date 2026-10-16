हमीरपुर: खेत में पलटा ट्रैक्टर, रातभर नीचे दबे रहे चालक की मौत; सुबह ग्रामीणों को चला हादसे का पता

हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल की जजरी पंचायत में खेत में ट्रैक्टर पलटने से 58 वर्षीय चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मदन चंद पुत्र आत्माराम निवासी जजरी के रूप में हुई है। वह वीरवार देर शाम गेहूं की बिजाई करने खेत में गए थे। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और वह उसके नीचे दब गए। रातभर किसी को हादसे का पता नहीं चल पाया।

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