हिमाचल: जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में दाखिले का मौका, आवेदन की तारीख 22 अक्तूबर तक बढ़ी

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए आयोजित होने वाली पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा (LEST-2027) के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्तूबर 2026 कर दी गई है।

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जवाहर नवोदय विद्यालय, ठियोग, जिला शिमला के प्राचार्य रोशन लाल की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जिला शिमला के सभी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा मुख्याध्यापकों से आग्रह किया गया है कि वे इस जानकारी को अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर सकें।कक्षा 9वीं और 11वीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों कक्षाओं के लिए अलग-अलग आवेदन लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।कक्षा 9वीं के लिए आवेदन: https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix_9कक्षा 11वीं के लिए आवेदन: https://cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तो उसमें सुधार का अवसर भी दिया जाएगा। इसके लिए 23 से 25 अक्तूबर 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित विद्यालयों से पात्र विद्यार्थियों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।