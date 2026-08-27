विधानसभा प्रश्नकाल: सुक्खू बोले- पुश्तैनी जमीन पर बिना सूचना पानी का टैंक बनाया, 10 कनाल 18 लाख में खरीदी
कांगड़ा जिले के रक्कड़-परागपुर में जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर विधानसभा में गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। भाजपा विधायक आशीष शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन पर पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में परिवार को सूचित किए बिना जल शक्ति विभाग ने पानी का टैंक बना दिया था।
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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रक्कड़-परागपुर में जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर विधानसभा में गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। भाजपा विधायक आशीष शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन पर पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में परिवार को सूचित किए बिना जल शक्ति विभाग ने पानी का टैंक बना दिया था। उनके बड़े भाई ने भी जमीन सरकार को देने से इन्कार किया था। मामला नादौन कोर्ट तक पहुंचा और वहां स्टे भी मिला था। सुक्खू ने कहा कि जब इस मामले में अधिकारियों की नौकरी पर बात आई तो उन्होंने स्वयं अपने भाई को जमीन देने के लिए राजी किया, जिससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।
जमीन की कीमत करीब 50 लाख रुपये प्रति कनाल: मुख्यमंत्री
ख्यमंत्री ने कहा कि रक्कड़-परागपुर में जमीन की कीमत करीब 50 लाख रुपये प्रति कनाल है। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने उनके परिवार की 10 कनाल जमीन 18 लाख रुपये में खरीदी। उन्होंने कहा कि यह भुगतान पूर्व भाजपा सरकार के समय हुआ था। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर चुका है। भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि वर्ष 2012 में जमीन 2,700 रुपये में खरीदी गई थी, जबकि बाद में विभाग ने इसी जमीन को 18 लाख रुपये में खरीदा। जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले से जुड़ा सवाल पहले भी सदन में लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जमीन खरीदी गई थी।
जमीन किस दर पर और किस विभाग ने खरीदी: जयराम
मुकेश ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में वह बेहतर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बार-बार पूर्व सरकार का जिक्र किया जा रहा है, जबकि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जमीन किस दर पर और किस विभाग ने खरीदी। उन्होंने कहा कि यदि जमीन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नाम पर थी और सरकार को इसकी जानकारी होती तो ऐसी जमीन खरीदने का निर्णय नहीं लिया जाता। भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने भी सरकार से मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
अध्यक्ष बोले- रिकॉर्ड देखकर बताऊंगा
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वह रिकॉर्ड देखकर पता लगाएंगे कि यह सवाल पहले सदन में लगाया गया था या नहीं। इस पर आशीष शर्मा ने कहा कि पहले पूछा गया सवाल अलग था और वर्तमान सवाल अलग है। उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते उन्हें सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।