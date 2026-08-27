हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रक्कड़-परागपुर में जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर विधानसभा में गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। भाजपा विधायक आशीष शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन पर पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में परिवार को सूचित किए बिना जल शक्ति विभाग ने पानी का टैंक बना दिया था। उनके बड़े भाई ने भी जमीन सरकार को देने से इन्कार किया था। मामला नादौन कोर्ट तक पहुंचा और वहां स्टे भी मिला था। सुक्खू ने कहा कि जब इस मामले में अधिकारियों की नौकरी पर बात आई तो उन्होंने स्वयं अपने भाई को जमीन देने के लिए राजी किया, जिससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

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