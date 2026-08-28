फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal weather heavy rain alert 31 august to 3 september

हिमाचल का मौसम: 31 अगस्त से तीन सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, जानें किन जिलों में खतरा

Fri, 28 Aug 2026 02:44 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 28 Aug 2026 02:44 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक बारिश का दौर बढ़ सकता है। 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर प्रमुख प्रभावित जिले हो सकते हैं।

विज्ञापन
himachal weather heavy rain alert 31 august to 3 september
मौसम अपडेट (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। राज्य में 28 और 29 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके बाद 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने 31 अगस्त, 1, 2 और 3 सितंबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।

विज्ञापन


मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 48 घंटों तक अधिकतम तापमान में भी खास परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले तीन से चार दिनों के दौरान कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
विज्ञापन


इन जिलों में भारी बारिश की संभावना
जिलावार पूर्वानुमान में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में 31 अगस्त से बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है। कांगड़ा और सिरमौर में 1 सितंबर को भी एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मंडी और सोलन के लिए भी 1 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान दिया गया है। इसके मुकाबले ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में इस अवधि के दौरान बुलेटिन में भारी बारिश की अलग चेतावनी नहीं दी गई है, हालांकि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।

विज्ञापन
विज्ञापन

28 अगस्त से ही बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सिरमौर के वाहन में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बिलासपुर के बरठीं और नौलाकुआंस, कांगड़ा के धर्मशाला तथा बिलासपुर के नैना देवी में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान राज्य में गरज-चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई।

बारिश से क्या असर पड़ सकता है?
मौसम विभाग ने भारी या मध्यम से भारी बारिश की स्थिति में संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और कीचड़ खिसकने की आशंका जताई है। कुछ जल निकायों में पानी का स्तर और बहाव बढ़ सकता है, जबकि निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी होने और दृश्यता कम होने से वाहन चालकों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। विभाग ने लोगों को भूस्खलन, कीचड़ खिसकने और अचानक बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। नदियों, नालों और अन्य जल स्रोतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ऐसा रहेगा मौसम
28 से 3 सितंबर के पूर्वानुमान के मुताबिक मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ सकती है। 31 अगस्त से 3 सितंबर तक अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो जगह भारी बारिश की संभावना है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसी अवधि में बारिश बढ़ने का अनुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed