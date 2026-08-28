हिमाचल का मौसम: 31 अगस्त से तीन सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, जानें किन जिलों में खतरा

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 48 घंटों तक अधिकतम तापमान में भी खास परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले तीन से चार दिनों के दौरान कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।जिलावार पूर्वानुमान में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में 31 अगस्त से बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है। कांगड़ा और सिरमौर में 1 सितंबर को भी एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मंडी और सोलन के लिए भी 1 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान दिया गया है। इसके मुकाबले ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में इस अवधि के दौरान बुलेटिन में भारी बारिश की अलग चेतावनी नहीं दी गई है, हालांकि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।

28 अगस्त से ही बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सिरमौर के वाहन में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बिलासपुर के बरठीं और नौलाकुआंस, कांगड़ा के धर्मशाला तथा बिलासपुर के नैना देवी में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान राज्य में गरज-चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई।



बारिश से क्या असर पड़ सकता है?

मौसम विभाग ने भारी या मध्यम से भारी बारिश की स्थिति में संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और कीचड़ खिसकने की आशंका जताई है। कुछ जल निकायों में पानी का स्तर और बहाव बढ़ सकता है, जबकि निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी होने और दृश्यता कम होने से वाहन चालकों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। विभाग ने लोगों को भूस्खलन, कीचड़ खिसकने और अचानक बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। नदियों, नालों और अन्य जल स्रोतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।



पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ऐसा रहेगा मौसम

28 से 3 सितंबर के पूर्वानुमान के मुताबिक मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ सकती है। 31 अगस्त से 3 सितंबर तक अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो जगह भारी बारिश की संभावना है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसी अवधि में बारिश बढ़ने का अनुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी।