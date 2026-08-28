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हिमाचल प्रदेश: तकलेच में सड़क से 30 मीटर नीचे खड्ड में गिरी कार, पिता की मौत; बेटा घायल

Fri, 28 Aug 2026 01:59 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर।
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 28 Aug 2026 01:59 PM IST
सार

रामपुर बुशहर की उपतहसील तकलेच में वीरवार रात कार सड़क से करीब 30 मीटर नीचे खड्ड में गिर गई। हादसे में कार सवार 64 वर्षीय निका राम की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र और कार चालक जगदीश चंद घायल हुए। घायल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकलेच में उपचार किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है।

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दुर्घटनाग्रस्त कार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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उपतहसील तकलेच में पुल के समीप वीरवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 30 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 64 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 40 वर्षीय पुत्र घायल हो गया। घायल का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकलेच में किया गया।

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पुलिस के अनुसार कार संख्या एचपी 63सी-3943 (वेन्यू) को जगदीश चंद (40) पुत्र निका राम, निवासी थेड़ा, डाकघर तकलेच, तहसील रामपुर चला रहे थे। उनके साथ उनके पिता निका राम (64) पुत्र डागू राम भी कार में सवार थे।
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पुल के पास अनियंत्रित हुई कार
बताया जा रहा है कि वीरवार रात करीब 8:30 बजे तकलेच में पुल के समीप कार अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद कार सड़क से करीब 30 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। दुर्घटना में निका राम को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कार चला रहे जगदीश चंद घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकलेच ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत ठीक बताई जा रही है।
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पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। यह जानकारी पुलिस थाना रामपुर के प्रभारी रमेश नेगी ने दी।

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