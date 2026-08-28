हिमाचल : शिमला में टैक्सी ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने जूस पिलाकर कराया धरना समाप्त

चौड़ा मैदान में परमिट अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे टैक्सी ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म करवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑपरेटरों की मांग को उन्होंने विधानसभा में सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया है। अब इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा, ताकि टैक्सी ऑपरेटरों को राहत मिल सके।जयराम ठाकुर ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों की मांग केवल उनके कारोबार से जुड़ी नहीं है, बल्कि इससे हजारों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऑपरेटरों की व्यावहारिक दिक्कतों को समझते हुए सकारात्मक फैसला लेना चाहिए।टैक्सी ऑपरेटर परमिट अवधि बढ़ाने और वाहन की उम्र के बजाय फिटनेस के आधार पर परमिट जारी रखने की मांग को लेकर चौड़ा मैदान में आंदोलन कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगों में परमिट अवधि को बढ़ाना और फिटनेस मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों को आगे भी संचालन की अनुमति देना शामिल है।जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है और अब केंद्र सरकार के सामने भी ऑपरेटरों का पक्ष रखा जाएगा। इसके बाद उन्होंने जूस पिलाकर टैक्सी ऑपरेटरों का आंदोलन खत्म करवाया।