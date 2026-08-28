हिमाचल: शिमला में सेब के बाग में काम कर रहे बागवान पर भालू का हमला, गंभीर घायल; सराहन से रामपुर रेफर

सराहन ब्लॉक के थाड़ा गांव में वीरवार शाम को सेब के बाग में काम कर रहे एक बागवान पर भालू ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में सुभाष चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार दौलत राम के पुत्र सुभाष चंद्र अपने सेब के बाग की देखभाल कर रहे थे। वह रोजमर्रा की तरह बाग में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें शरीर पर कई चोटें आईं।

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प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर रेफर

भालू के हमले में घायल सुभाष चंद्र को घटना के तुरंत बाद सराहन अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के उपचार के लिए रामपुर रेफर कर दिया गया। रामपुर में चिकित्सक उनका विशेष उपचार करेंगे। उनकी हालत पर चिकित्सकों की लगातार नजर बनी हुई है। विज्ञापन



बाग में काम करते समय अचानक हुआ हमला

बताया गया कि घटना के समय सुभाष चंद्र अपने सेब के बाग में सामान्य रूप से काम कर रहे थे। उन्हें अचानक भालू के हमले का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। हमले के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल है। बागवानों के लिए सेब के सीजन में बागों में काम करना जरूरी होता है, ऐसे में वन्यजीवों की मौजूदगी उनके लिए खतरा बन सकती है। भालू के हमले में घायल सुभाष चंद्र को घटना के तुरंत बाद सराहन अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के उपचार के लिए रामपुर रेफर कर दिया गया। रामपुर में चिकित्सक उनका विशेष उपचार करेंगे। उनकी हालत पर चिकित्सकों की लगातार नजर बनी हुई है।बताया गया कि घटना के समय सुभाष चंद्र अपने सेब के बाग में सामान्य रूप से काम कर रहे थे। उन्हें अचानक भालू के हमले का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। हमले के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल है। बागवानों के लिए सेब के सीजन में बागों में काम करना जरूरी होता है, ऐसे में वन्यजीवों की मौजूदगी उनके लिए खतरा बन सकती है।

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