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हिमाचल में नवंबर में बदलेगा मौसम: पांच जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश और बर्फबारी के आसार; जानें पूरा अपडेट

Mon, 02 Nov 2026 12:01 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 02 Nov 2026 12:01 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में नवंबर के दौरान मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मासिक पूर्वानुमान के अनुसार लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं, निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है।

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Himachal Weather Forecast November 2026 Heavy Rain and Snowfall in Five Districts
हिमाचल मौसम अपडेट। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीने के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के पांच जिलों के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है। इसके अलावा चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के उत्तरी हिस्सों तथा किन्नौर के दक्षिणी क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक वर्षा और हिमपात के आसार हैं।

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मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी नवंबर 2026 के मासिक मौसम पूर्वानुमान में यह संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पैटर्न एक जैसा नहीं रहेगा। जहां कुछ ऊंचाई वाले और उत्तरी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने के आसार हैं, वहीं प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रह सकता है।

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इन क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार ऊना, कांगड़ा जिले के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों, सिरमौर के पश्चिमी हिस्सों और सोलन जिले में नवंबर के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अलग-अलग रह सकता है।
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नवंबर में रात का तापमान भी रहेगा सामान्य से अधिक
मौसम विभाग के मासिक पूर्वानुमान के मुताबिक नवंबर में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि कई क्षेत्रों में रातें सामान्य के मुकाबले कम ठंडी रह सकती हैं। हालांकि, ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है।

निचले और मध्यम पहाड़ों में दिन का तापमान भी बढ़ेगा
प्रदेश के निचले और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। दूसरी ओर, ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

इस तरह नवंबर में निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य रहने के बावजूद कुछ स्थानों पर रातें अधिक ठंडी हो सकती हैं।

दो नवंबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार दो नवंबर को प्रदेश के मध्यवर्ती और निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है।
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