हिमाचल प्रदेश: खाते में दिखाए 79 लाख रुपये, निकालने के लिए मांगे 12 लाख; शिमला में 37 लाख की साइबर ठगी

बुजुर्ग ने जब अपनी 79 लाख रुपये की रकम निकालने के लिए आवेदन किया तो उन्हें साइबर अपराधियों का फोन आया। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं निकाली जा सकती है और उन्हें इसके लिए 12,00000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। शिकायतकर्ता ने इस रकम को देने से इन्कार किया और कहा कि उनके मुनाफे और रकम से इस फीस को काटकर बकाया राशि उन्हें दे दी जाए लेकिन इसके बाद अपराधियों के फोन स्विच ऑफ हो गए। तब जाकर उन्हें अहसास हुआ कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की।