हिमाचल: फूल आने के समय बिगड़ा मौसम, किन्नौर के सूखे मेवों का उत्पादन घटा और बढ़ गए दाम; जानें सबकुछ

उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों से अंधाधुंध लग रहे बिजली प्रोजेक्टों के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे जिले में सूखे मेवों के उत्पादन और गुणवत्ता में कमी आई है। कोठी गांव के कारोबारी मनमोहन नेगी ने बताया कि इस साल फूल आने के समय मौसम में काफी उतार-चढ़ाव रहा। तापमान में अचानक गिरावट और फिर बढ़ोतरी से फूल आने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। यह उत्पादन घटने का मुख्य कारण है। कारोबारियों ने बताया कि उत्पादन घटने से दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किन्नौर के सूखे मेवों की मांग लगातार बढ़ रही है। अखरोट के दाम इस बार तीन हजार रुपये तक पहुंच गए हैं, जबकि पिछले साल यह 2000 से 2500 रुपये तक बिक रहा था। बादाम इस बार 1500 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। जबकि पिछले साल इसके दाम 1200 से 1400 रुपये तक थे।