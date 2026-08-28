हिमाचल मौसम: मानसून में अब तक दस फीसदी कम बरसे बादल, इस दिन से छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने 31 अगस्त से मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताते हुए बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, मंडी और सोलन जिलों के कुछ क्षेत्रों में 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
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हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने 31 अगस्त से मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताते हुए बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, मंडी और सोलन जिलों के कुछ क्षेत्रों में 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 सितंबर तक मौसम खराब बना रह सकता है। अब तक मानसून सामान्य से करीब 10 प्रतिशत कम बारिश हुई है। शुक्रवार को राजधानी शिमला समेत अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा और लोगों को बारिश से राहत मिली। दोपहर बाद शिमला में हल्के बादल जरूर छाए, लेकिन दिनभर धूप खिली रही।
धर्मशाला में दोपहर बाद हल्की धुंध छाई रही। इस बीच धर्मशाला और साथ लगते क्षेत्रों और पालमपुर में हल्की बारिश हुई। कुल्लू जिले में चार दिन से मौसम साफ है। शुक्रवार को धूप खिली रही और तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों की बारिश का असर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 67 सड़कें बंद रहीं, जबकि 12 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप रहे। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अगस्त को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 31 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत हैं। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अगस्त में अब तक 16 प्रतिशत कम बारिश
बारिश के आंकड़े बताते हैं कि इस बार मानसून सीजन में हिमाचल में सामान्य से कम वर्षा हुई है। 20 जून से 28 अगस्त तक प्रदेश में 540 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में 598 मिलीमीटर वर्षा सामान्य मानी जाती है। शिमला, कुल्लू और सिरमौर में वर्षा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही, जबकि शेष नौ जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। अगस्त में भी बादलों ने उम्मीद से कम साथ दिया। एक से 28 अगस्त तक प्रदेश में 203 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य औसत 241 मिलीमीटर है। इस तरह अगस्त में अब तक करीब 16 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है।
अधिकतम तापमान
ऊना 33.6
मंडी 33.6
नेरी 33.2
बिलासपुर 33.0
कांगड़ा 32.4
चंबा 30.6
सोलन 30.4
धर्मशाला 30.0
मनाली 27.6
नाहन 27.4
केलांग 26.8
शिमला 24.6