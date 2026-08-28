हिमाचल मौसम: मानसून में अब तक दस फीसदी कम बरसे बादल, इस दिन से छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

धर्मशाला में दोपहर बाद हल्की धुंध छाई रही। इस बीच धर्मशाला और साथ लगते क्षेत्रों और पालमपुर में हल्की बारिश हुई। कुल्लू जिले में चार दिन से मौसम साफ है। शुक्रवार को धूप खिली रही और तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों की बारिश का असर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 67 सड़कें बंद रहीं, जबकि 12 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप रहे। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अगस्त को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 31 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत हैं। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।