हिमाचल प्रदेश: 26 शिक्षकों को राज्य स्तरीय और पांच को मिलेगा श्रेष्ठ पुरस्कार, सरकार ने जारी की सूची

हिमाचल के उन शिक्षकों का मान बढ़ने जा रहा है, जिन्होंने चॉक और ब्लैकबोर्ड से आगे बढ़कर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए 26 शिक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें स्कूलों के 21 और कॉलेजों के पांच शिक्षक शामिल हैं। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। चयनित स्कूल शिक्षकों में 15 को सामान्य और छह को विशेष पुरस्कार मिलेगा। तकनीकी शिक्षा के पांच शिक्षक और पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक स्कूल शिक्षक को भी राज्य सम्मान दिया जाएगा।

सामान्य पुरस्कार विजेता

51 शिक्षकों के साक्षात्कार और प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 26 नामों पर अंतिम मुहर लगाई है। पुरस्कार के लिए चयनित 21 स्कूल शिक्षकों में 15 को सामान्य पुरस्कार और छह को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सामान्य पुरस्कार गैर-जनजातीय/कठिन क्षेत्र श्रेणी में और विशेष पुरस्कार भी गैर-जनजातीय/कठिन क्षेत्र श्रेणी में प्रदान किए जाएंगे। सामान्य पुरस्कार पाने वाले 15 शिक्षकों में कांगड़ा के बालकरुपी से रसायन विज्ञान प्रवक्ता तिलक राज शामिल हैं। किन्नौर के कोठी से अजय कुमार (अर्थशास्त्र प्रवक्ता), यांग्पा से किरण कुमार (डीएम), कल्पा से राकेश कुमार (डीपीई), खदूरा से संजय कुमार नेगी (जेबीटी), खवांगी से इंद्र प्रकाश (जेबीटी) और खोंगा पांगी से मनोज कुमार (जेबीटी) को सम्मान मिलेगा। बिलासपुर के औहर से जगदीश कुमार (डीपीई), मंडी के राजगढ़ से रोहन लाल (डीपीई), हमीरपुर के मंझेली से राकेश सिंह (पीईटी) और जलाड़ी से पूर्णिमा कुमारी (टीजीटी) का चयन हुआ है। शिमला के नंदला से चमन लाल (जेबीटी) और पोर्टमोर से लोकिंद्र सिंह (सीएचटी) तथा सिरमौर के प्रेमनगर से सृष्टि शर्मा (जेबीटी) और लाहौल-स्पीति के गूलिंग से खेचोक जांगपो (टीजीटी) भी सामान्य पुरस्कार से सम्मानित होंगे।