सड़क हादसा: चौपाल में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक छात्रा की मौत, सात घायल

घायलों में ये बच्चे शामिल

घायलों में स्नेहा पुत्री विनोद, अंकित पुत्र अनिल, अंशुल पुत्र कमलेश, हेमंत पुत्र रण सिंह, वंश पुत्र मनोहर, हार्दिक पुत्र हेमराज तथा रियांश पुत्र कमलेश शामिल हैं। इनमें अधिकांश बच्चे शंठा गांव के बताए गए हैं। बच्चे राजकीय विद्यालय देवत में पढ़ाई कर रहे हैं। हादसे के दाैरान बच्चे गाड़ी के देवत से अपने घर जा रहे थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। एसडीएम चौपाल हेमचंद वर्मा ने अपनी उपस्थित में हादसे में मृत छात्रा के परिवार को 20 हजार रुपये और प्रत्येक घायल को पांच-पांच हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।