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सड़क हादसा: चौपाल में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक छात्रा की मौत, सात घायल

Thu, 03 Sep 2026 08:32 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, चौपाल(रोहड़ू)।
संवाद न्यूज एजेंसी, चौपाल(रोहड़ू)। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 08:32 PM IST
सार

चौपाल के अंतर्गत शंठा (झाड़ी) गांव के पास गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य बच्चे घायल हो गए।

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shimla Road Accident: Vehicle carrying schoolchildren crashes in Chopal; one female student dead, seven injure
चौपाल में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, अस्पताल में माैजूद परिजन। - फोटो : संवाद

विस्तार
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शिमला जिले के उपमंडल चौपाल के अंतर्गत शंठा (झाड़ी) गांव के पास गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य बच्चे घायल हो गए। हादसा शाम करीब 4:10 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार एक निजी गाड़ी एचपी-08बी-3131 दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में आठ स्कूली बच्चे सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर लोग एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना देने के साथ बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में कक्षा सातवीं की छात्रा साक्षी पुत्री रमेश, निवासी शंठा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सात अन्य बच्चे घायल हुए हैं।

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घायलों में ये बच्चे शामिल
घायलों में स्नेहा पुत्री विनोद, अंकित पुत्र अनिल, अंशुल पुत्र कमलेश, हेमंत पुत्र रण सिंह, वंश पुत्र मनोहर, हार्दिक पुत्र हेमराज तथा रियांश पुत्र कमलेश शामिल हैं। इनमें अधिकांश बच्चे शंठा गांव के बताए गए हैं।  बच्चे राजकीय विद्यालय देवत में पढ़ाई कर रहे हैं। हादसे के दाैरान बच्चे गाड़ी के देवत से अपने घर जा रहे थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। एसडीएम चौपाल हेमचंद वर्मा ने अपनी उपस्थित में हादसे में मृत छात्रा के परिवार को 20 हजार रुपये और प्रत्येक घायल को पांच-पांच हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

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