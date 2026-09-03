हिमाचल माैसम: तीन जिलों में दो दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, राज्य में 95 सड़कें और 35 पेयजल योजनाएं बाधित

हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों सिरमौर, कांगड़ा और बिलासपुर में ने शुक्रवार और शनिवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। गुरुवार शाम तक राज्य में 95 सड़कें यातायात के लिए बंद रहीं। 43 बिजली ट्रांसफार्मर और 35 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। गुरुवार को धर्मशाला और ऊना में बारिश हुई, जबकि राजधानी शिमला में दिनभर बादल छाए रहे। मंडी के चौंतड़ा में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने बाजार में भारी नुकसान पहुंचाया। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग और सैंथल रोड जलमग्न हो गए। करीब 20 दुकानों में पानी और कीचड़ घुस गया। दुकानदारों के अनुसार सामान खराब होने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

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धर्मशाला में सुबह करीब साढ़े सात बजे से मौसम खराब रहा और दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। कांगड़ा शहर समेत जिले के कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में भूस्खलन से पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। इससे शहर की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। जिले में 11 गोशालाओं और तीन घरों को भी नुकसान हुआ है। कुल्लू में गुरुवार को मौसम साफ रहा, लेकिन मंगलवार रात हुई बारिश का असर अब भी बना हुआ है। कई सड़कें और बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं और इन्हें बहाल करने का काम जारी है।