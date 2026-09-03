कैग रिपोर्ट में खुलासा: ई-टेंडरिंग से जीएसटी तक सिस्टम में छेद, सरकारी उपक्रमों पर बढ़ा घाटे का बोझ

हिमाचल प्रदेश में सरकारी खरीद, जीएसटी और सरकारी कंपनियों के कामकाज में कई बड़ी खामियां सामने आई हैं। मार्च 2023 को खत्म अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में ई-प्रोक्योरमेंट, ई-वे बिल, जीएसटी रिटर्न की जांच और सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई है। सरकार ने वर्ष 2011 में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम शुरू किया था। इसका मकसद सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था। इसके बावजूद सितंबर 2024 तक तीन मॉड्यूल शुरू नहीं हो पाए। इनमें मांग प्रबंधन, कैटलॉग प्रबंधन और संविदा प्रबंधन शामिल हैं। विक्रेता प्रबंधन, ई-ऑक्शन और ई-पेमेंट भी पूरी तरह लागू नहीं हुए। कैग ने अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक 83 खरीद संस्थाओं की 77,152 निविदाओं का डाटा जांचा। इसमें 16 खरीद इकाइयों ने पोर्टल का इस्तेमाल ही नहीं किया। 15 इकाइयों ने पांच साल में 10 से भी कम निविदाएं पोर्टल पर डालीं। 50 करदाताओं की विस्तृत जांच में 29 ने जरूरी दस्तावेज नहीं दिए। 21 मामलों में दस्तावेज अधूरे मिले। जांच में 19 ऐसी कमियां मिलीं, जिनका कुल राजस्व प्रभाव 2,690.28 करोड़ था। इनमें गलत तरीके से आईटीसी लेना, कारोबार छिपाना और रिवर्स चार्ज के तहत गलत टैक्स देना शामिल था।

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