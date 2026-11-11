{"_id":"6af3efa3e77827ec3b007ff8","slug":"himachal-sukhu-government-political-appointments-before-december-11-hamirpur-four-year-celebration-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में सियासी हलचल तेज: 11 दिसंबर से पहले सियासी ताजपोशी, हमीरपुर में होगा चार साल पर कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने से पहले राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सरकार 11 दिसंबर से पहले विभिन्न बोर्डों और निगमों में चेयरमैन की ताजपोशी के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप के पदों को भी भरने की तैयारी में है। लंबे समय से इन पदों पर नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें अब सरकार के अगले फैसलों पर टिक गई हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के साथ मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। विज्ञापन

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सुक्खू सरकार अपने चार साल पूरे होने का राज्यस्तरीय समारोह हमीरपुर शहर के पुलिस ग्राउंड दोसड़का में आयोजित करेगी। 11 दिसंबर को प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। समारोह में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी अपना परिवार सुखी परिवार योजना की शुरुआत भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में किए जाने की तैयारी है। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह निशुल्क 300 यूनिट बिजली, महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये और स्वास्थ्य बीमा योजना की लाॅन्चिंग होगी। सरकार इस आयोजन के जरिये उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को जनता के सामने रखेगी।

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शीत सत्र व कैबिनेट बैठक की तैयारियों में जुटी सरकार, सीएम ने अफसरों से की चर्चा

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी प्रशासनिक और विधायी गतिविधियों को लेकर चर्चा की। बैठक में विशेष रूप से 16 नवंबर से धर्मशाला में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र और 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई। धर्मशाला में 16 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों, विधायी कार्यों और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देना होगा। ऐसे में विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सरकार का विशेष जोर रहेगा।

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वहीं, 13 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों और सरकार के नीतिगत निर्णयों पर विचार किए जाने की संभावना है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले फैसले भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आरडी नजीम, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के सलाहकार रामसुभग सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ आगामी दिनों में सरकार के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण विषयों और विभागीय तैयारियों पर विचार-विमर्श किया।