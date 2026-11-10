{"_id":"6af334f05790af8abe047585","slug":"people-troubled-by-the-poor-condition-of-sangti-road-shimla-news-c-19-sml1002-818230-2026-11-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: सांगटी सड़क की बदहाल हालत से लोग परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: सांगटी सड़क की बदहाल हालत से लोग परेशान

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

