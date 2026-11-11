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मौसम: रोहतांग में बर्फबारी, सोलंगनाला में बारिश; जमने लगी सूरजताल झील, हिमाचल के पांच जिलों में येलो अलर्ट

Wed, 11 Nov 2026 09:37 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला/धर्मशाला/केलांग।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला/धर्मशाला/केलांग। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 11 Nov 2026 09:37 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। रोहतांग में बर्फबारी और मनाली के सोलंगनाला व अटल टनल क्षेत्र में बारिश हुई है। उधर, 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित सूरजताल झील जमने लगी है। मौसम विभाग ने पांच जिलों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है।

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लाहौल में तापमान में गिरावट से जमने लगी सूरजताल झील। - फोटो : जागरूक पाठक

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला और अटल टनल क्षेत्र में बारिश हुई, जबकि रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई। लाहौल घाटी के कोकसर और अटल टनल के साउथ पोर्टल क्षेत्र में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम के इस बदलाव से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं, शिमला में दिनभर बादल छाए रहे। उधर, जिला लाहौल-स्पीति में कड़ाके की ठंड का असर अब  ऊंचाई पर स्थित झीलों पर भी दिखने लगा है। समुद्रतल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर बारालाचा दर्रे के समीप स्थित प्रसिद्ध सूरजताल झील बर्फ में तब्दील होने लगी है। इसके साथ ही झील का आकार भी सिमटने लगा है।

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मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। इसके प्रभाव से 14 नवंबर तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रह सकता है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पांच जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश और अंधड़ को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश के जलाशयों के आसपास सुबह और शाम के समय धुंध छाने का पूर्वानुमान है। सोमवार रात को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 1.3, कल्पा में 3.0, मनाली में 6.8, सोलन में 8.4, चंबा में 8.7, कुफरी में 8.8, बिलासपुर में 10.0, मंडी में 10.2, शिमला में 11.0, ऊना में 11.2, कांगड़ा में 11.4, धर्मशाला में 11.6 और नाहन में 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

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जलोड़ी दर्रा में बर्फबारी के कारण फंसे 20 लोग सुरक्षित निकाले
जलोड़ी दर्रा में बर्फबारी के कारण फंसे 20 पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बंजार पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया है। पुलिस ने दो छोटे वाहनों को भी टो करके जलोड़ी दर्रा पार करवाया। पुलिस ने पर्यटकों और आम लोगों से अपील की है कि जलोड़ी दर्रा में बर्फबारी और सड़क पर फिसलन को देखते हुए यात्रा करने से बचना चाहिए।
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पर्यटन सीजन में हजारों पर्यटक पहुंचते हैं सूरजताल-दीपकताल
सूरजताल झील मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल समीप स्थित है। गर्मियों के पर्यटन सीजन में यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। जिला पर्यटन अधिकारी एवं एसडीएम केलांग कुनिका एकर्स ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान हजारों की संख्या में पर्यटक सूरजताल और दीपकताल झीलों को देखने के लिए लाहौल का रुख करते हैं। 
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