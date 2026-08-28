हिमाचल में बारिश का असर: 68 सड़कें बंद, 16 बिजली ट्रांसफार्मर ठप; मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान सड़क बंद होने के मामलों में मंडी जिला सबसे आगे रहा। यहां कुल 28 सड़कें बंद हैं। इसके बाद कुल्लू में 16, कांगड़ा में सात और सिरमौर में छह सड़कें प्रभावित हैं। ऊना में चार, चंबा और शिमला में तीन-तीन तथा लाहौल-स्पीति में एक सड़क बंद दर्ज की गई है।मंडी जिले में सिराज उपमंडल की 21 सड़कें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा सुंदरनगर में एक, सरकाघाट में तीन और थलौट में तीन सड़कें बंद हैं। कुल मिलाकर जिले में 28 सड़कें यातायात के लिए प्रभावित हैं। कुल्लू जिले में भी बारिश ने सड़कों को खासा प्रभावित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल्लू उपमंडल में आठ, बंजार में दो, आनी में दो और निरमंड में चार सड़कें बंद हैं। जिले में एक बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित है।सड़क बंद होने के साथ बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। राज्य में कुल 16 डीटीआर प्रभावित हुए हैं। इनमें चंबा में चार, मंडी में छह, सिरमौर में पांच और शिमला में एक डीटीआर बाधित बताया गया है। राज्य स्तर पर एक जलापूर्ति योजना भी बाधित हुई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट में कुल 68 सड़कें, 16 डीटीआर और एक जलापूर्ति योजना प्रभावित होने की पुष्टि की गई है।