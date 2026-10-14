{"_id":"6acf038a96bcc188890c30fa","slug":"himachal-pradesh-weather-forecast-rain-hailstorm-yellow-alert-october-17-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मौसम अपडेट: हिमाचल में आज और कल बारिश के आसार, चार जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट; इस दिन खराब रहेगा वेदर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार और वीरवार को कई क्षेत्रों में बारिश, गरज और बिजली चमकने की संभावना है। शिमला, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बुधवार और वीरवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सात जिलों में अंधड़ चलने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, चार जिलों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। मौसम के इस बदलाव का असर मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश में 17 अक्तूबर तक मौसम खराब बना रह सकता है। इसके बाद 18 अक्तूबर से अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। विज्ञापन

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सात जिलों में अंधड़ और बिजली चमकने की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और बिजली चमकने की संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं, शिमला, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने से तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

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ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार

प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव के कारण आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रा करने वालों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है।



ऊना में सबसे अधिक 33 डिग्री तापमान

मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा और धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सूचीबद्ध शहरों में सबसे अधिक रहा। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री, जबकि कांगड़ा और मंडी में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री और मनाली में 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

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अगले दिनों में गिरेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री और अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इस बदलाव के चलते प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल सकता है। बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावित बर्फबारी के बीच मौसम विभाग के आगामी अपडेट महत्वपूर्ण रहेंगे।