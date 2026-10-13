{"_id":"6acdf39f023427f5d10cc530","slug":"himachal-pradesh-weather-forecast-rain-hailstorm-alert-october-15-2026-2026-10-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मौसम: हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले, 15 अक्तूबर को कई जगह बदलेगा वेदर; जानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में 14 और 15 अक्तूबर को कई स्थानों पर बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और मंडी समेत कई जिलों में मौसम सक्रिय रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 अक्तूबर को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 18 और 19 अक्तूबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 13 अक्तूबर को दोपहर एक बजे जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, 14 और 15 अक्तूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में आंधी-तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद 16 और 17 अक्तूबर को भी कुछ स्थानों पर बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। विज्ञापन

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15 अक्तूबर को कई स्थानों पर बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 अक्तूबर को प्रदेश के मैदानी, निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 14 अक्तूबर को भी कई क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रह सकता है।

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16 और 17 अक्तूबर को बारिश का दायरा कम होने का अनुमान है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। 18 और 19 अक्तूबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

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कांगड़ा, कुल्लू और चंबा में ओलावृष्टि की संभावना

जिलावार चेतावनी के अनुसार, 14 अक्तूबर को चंबा और कांगड़ा में कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। कुल्लू में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। मंडी में आंधी-तूफान और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है।



15 अक्तूबर को ऊना और बिलासपुर में कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भी कुछ स्थानों पर मौसम खराब हो सकता है। सोलन और सिरमौर में भी आंधी-तूफान और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने 16 और 17 अक्तूबर के लिए जिलावार तालिका में किसी जिले के लिए विशेष आंधी-तूफान संबंधी चेतावनी नहीं दर्शाई है। हालांकि, इन दिनों कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।



ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, 13 से 17 अक्तूबर के बीच प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा तथा कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के बदलाव का असर देखने को मिल सकता है।

मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा के कुछ हिस्सों, सोलन और सिरमौर में बारिश की संभावना है। वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के निचले क्षेत्रों में भी अलग-अलग दिनों में बारिश हो सकती है।



तापमान में पहले बढ़ोतरी, फिर गिरावट का अनुमान

मौसम बुलेटिन के अनुसार, अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले तीन से चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। अधिकतम तापमान भी अगले दो से तीन दिनों में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई। किन्नौर के निचार में 6.5 मिलीमीटर और शिमला जिले के सराहन में 3.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कल्पा में बारिश की मात्रा बहुत कम रही। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा।