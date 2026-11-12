HP Big News: पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर सुंदर सिंह ठाकुर का जवाब

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हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट लेने के संकेत दिए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना के बीच तापमान में गिरावट का अनुमान है। वहीं, 13 प्रतिशत डीए और लंबित वित्तीय लाभों की मांग को लेकर पेंशनरों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। ऊना में पंचायत का सीमेंट खराब मिलने, शिमला के समाजसेवी बॉबी को केबीसी में सम्मान के लिए चुने जाने और कसौली में महिला को पिस्तौल से धमकाने के आरोपी की गिरफ्तारी की खबरें भी चर्चा में हैं।