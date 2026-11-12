Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   shimla monkey runs away with cash bag worth 81800 near dc office

हिमाचल: शिमला में बंदर ने उड़ाए 81,800 रुपये, डीसी कार्यालय के पास बैग लेकर पेड़ पर चढ़ा

Thu, 12 Nov 2026 02:16 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 12 Nov 2026 02:16 PM IST
सार

राजधानी शिमला में डीसी कार्यालय के पास एक बंदर ने 81,800 रुपये का पैकेट लेकर पेड़ पर चढ़कर अफरा-तफरी मचा दी। व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था, तभी बंदर उसकी जेब से नकदी निकालकर भाग गया। इसके बाद बंदर पेड़ पर बैठकर नोट नीचे फेंकता रहा और हजारों रुपये जमीन पर बिखर गए।

विज्ञापन
shimla monkey runs away with cash bag worth 81800 near dc office
जेब से 81,800 रुपये का पैकेट लेकर पेड़ पर चढ़ा बंदर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी के डीसी कार्यालय के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बंदर पैसे का पैकेट लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे एक व्यक्ति की जेब से बंदर 81,800 रुपये का पैकेट निकालकर सीधे पेड़ पर जा चढ़ा।
विज्ञापन


पेड़ से नीचे फेंकने लगा नोट
पेड़ पर पहुंचने के बाद बंदर पैकेट से नोट निकालकर नीचे फेंकने लगा। देखते ही देखते हजारों रुपये पेड़ के नीचे बिखर गए। अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह हवा में उड़ता देखकर व्यक्ति परेशान हो गया। डीसी कार्यालय के पास हुई इस घटना ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। बंदर के हाथ में नकदी का पैकेट और नीचे बिखरे नोट देखकर मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed