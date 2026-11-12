हिमाचल: शिमला में बंदर ने उड़ाए 81,800 रुपये, डीसी कार्यालय के पास बैग लेकर पेड़ पर चढ़ा

विज्ञापन





पेड़ से नीचे फेंकने लगा नोट

पेड़ पर पहुंचने के बाद बंदर पैकेट से नोट निकालकर नीचे फेंकने लगा। देखते ही देखते हजारों रुपये पेड़ के नीचे बिखर गए। अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह हवा में उड़ता देखकर व्यक्ति परेशान हो गया। डीसी कार्यालय के पास हुई इस घटना ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। बंदर के हाथ में नकदी का पैकेट और नीचे बिखरे नोट देखकर मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

विज्ञापन

राजधानी के डीसी कार्यालय के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बंदर पैसे का पैकेट लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे एक व्यक्ति की जेब से बंदर 81,800 रुपये का पैकेट निकालकर सीधे पेड़ पर जा चढ़ा।