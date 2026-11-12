{"_id":"6af59900d0020d1c3807c58c","slug":"shimla-sarbjeet-singh-bobby-humanity-service-kbc-force-of-good-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: किसी की थाली में भोजन, किसी अनजान को अंतिम विदाई; शिमला के बॉबी की सेवा ने KBC के मंच तक बनाई पहचान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दुनिया में कुछ लोग अपनी पहचान नाम, पद और दौलत से बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान उन चेहरों की दुआओं में बसती है, जिन्हें शायद वे दोबारा कभी देख भी नहीं पाते। कोई भूखा उनके पास आए तो उसे भोजन मिल जाए और कोई लावारिस दुनिया से विदा हो तो उसे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नसीब हो जाए... शिमला के सरबजीत सिंह बॉबी की सेवा यात्रा कुछ ऐसी ही मानवीय संवेदना की कहानी है। विज्ञापन

Trending Videos









अब उनके इसी काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) में उन्हें मानव सेवा के लिए ‘फोर्स ऑफ गुड’ सम्मान के लिए चुना गया। यह पहचान केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के प्रयासों की भी पहचान है, जो बिना किसी बड़े प्रचार के जरूरतमंदों की मदद में लगे रहते हैं। शहर में लोग उन्हें प्यार से ‘बॉबी भाई’ कहते हैं। वर्षों से वे जरूरतमंदों की सहायता में जुटे हैं। उनकी सेवा का दायरा सिर्फ भोजन उपलब्ध करवाने तक सीमित नहीं है। वे उन लोगों के लिए भी आगे आते हैं, जिनके अंतिम समय में अपना कहने वाला कोई मौजूद नहीं होता।अब उनके इसी काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) में उन्हें मानव सेवा के लिए ‘फोर्स ऑफ गुड’ सम्मान के लिए चुना गया। यह पहचान केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के प्रयासों की भी पहचान है, जो बिना किसी बड़े प्रचार के जरूरतमंदों की मदद में लगे रहते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

12 वर्षों से भूख के खिलाफ सेवा की एक लंबी लड़ाई

किसी जरूरतमंद के लिए एक वक्त का भोजन भी कितनी बड़ी राहत हो सकता है, यह वही समझ सकता है जिसने मजबूरी में खाली पेट दिन गुजारा हो। सरबजीत सिंह बॉबी पिछले करीब 12 वर्षों से शिमला में भोजन सेवा चला रहे हैं। उनकी संस्था Almighty Blessings के माध्यम से प्रतिदिन करीब 4,000 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस सेवा से गरीब मरीजों और उनके तीमारदारों सहित जरूरतमंद लोगों को सहारा मिलता है। मुफ्त भोजनालय और लंगर के जरिए यह प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है। इस काम के पीछे केवल भोजन बांटने की व्यवस्था नहीं, बल्कि यह सोच है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके भूखे रहने की वजह नहीं बननी चाहिए। किसी के पास भोजन खरीदने के पैसे न हों तो कम से कम उसे खाली पेट न रहना पड़े।

विज्ञापन

जब किसी अनजान को भी सम्मान से अंतिम विदाई मिलती है

बॉबी भाई की सेवा का एक और पक्ष दिल को छू जाता है। वे करीब 28 वर्षों से लावारिस और अज्ञात शवों के परिवहन तथा अंतिम संस्कार में मदद कर रहे हैं। जीवन में इंसान के रिश्ते, पहचान और अपना परिवार बहुत मायने रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों की अंतिम यात्रा में कोई अपना शामिल नहीं होता। उनकी पहचान तक सामने नहीं आ पाती। ऐसे समय में सरबजीत सिंह बॉबी जैसे लोग आगे आते हैं, ताकि किसी इंसान का अंतिम सफर भी सम्मान के साथ पूरा हो सके। यह सेवा केवल एक जिम्मेदारी निभाना नहीं, बल्कि उस मानवीय गरिमा को बनाए रखना है जो मृत्यु के बाद भी हर व्यक्ति का अधिकार है। जिस व्यक्ति का कोई परिचित सामने न आए, उसके लिए भी किसी का आगे आना समाज की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

अमिताभ बच्चन से मुलाकात बनी भावुक याद

बॉबी भाई की सेवा यात्रा जब केबीसी के मंच तक पहुंची तो उन्हें महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने का अवसर मिला। उनके लिए यह अनुभव बेहद खास और भावुक रहा। सरबजीत सिंह बॉबी के अनुसार, उन्हें करीब चार घंटे तक कार्यक्रम के सेट पर रहने और अमिताभ बच्चन को करीब से देखने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन का सहज व्यवहार और लोगों से मिलने का अंदाज उन्हें बेहद प्रभावित कर गया। उन्होंने एक भावुक पल साझा करते हुए बताया कि जब वे सम्मान प्रकट करने के लिए अमिताभ बच्चन के पैर छूने लगे तो अभिनेता ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने स्वयं उनके पैर छूने का प्रयास किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। बॉबी के लिए यह पल किसी सम्मान से कम नहीं था। एक तरफ वे उस कलाकार के सामने खड़े थे, जिसे वर्षों से देश देखता और सुनता आया है, तो दूसरी तरफ उन्हें ऐसा व्यवहार देखने को मिला जिसने उनके दिल को छू लिया।

सम्मान एक व्यक्ति का नहीं, पूरी सेवा टीम का

सरबजीत सिंह बॉबी ने इस पहचान का श्रेय अकेले खुद को नहीं दिया। उन्होंने अपने मित्रों, सहयोगियों और स्वयंसेवकों को इसका भागीदार बताया। उनका मानना है कि सामूहिक सहयोग के बिना इतने लंबे समय तक सेवा के काम को जारी रखना संभव नहीं होता। उनकी संस्था रक्तदान शिविरों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में भी सहयोग करती रही है।