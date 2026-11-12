हिमाचल: खामोश हो गई गांव की गलियां, सैन्य सम्मान के साथ विदा हुए बिलासपुर के संदीप; हर आंख हुई नम

गांव की गलियों में उस दिन एक अलग ही खामोशी थी। हर चेहरे पर उदासी थी, हर आंख किसी अपने को तलाश रही थी। घर के आंगन में लोगों की भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा था, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। झंडूता विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत घराण के गांव खमेड़ा कलां के 35 वर्षीय संदीप कुमार अब घर लौटे थे, लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं। इस बार उनके कदमों की आहट नहीं थी। न वर्दी में मुस्कुराता चेहरा था और न ही अपनों से मिलने की खुशी। वह तिरंगे में लिपटे अपने गांव पहुंचे थे।

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जिस तिरंगे की आन, बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 से अधिक साल सेना को समर्पित किए, उसी तिरंगे में लिपटे संदीप को देखकर अपनों की आंखें भर आईं। गांव के लोगों के लिए यह सिर्फ एक जवान की अंतिम विदाई नहीं थी, बल्कि उस बेटे को खोने का दुख था, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश के नाम कर दिया था।

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27 दिसंबर 2010 को पहनी थी वर्दी, फिर देश सेवा को बना लिया जीवन का मकसद

संदीप कुमार 27 दिसंबर 2010 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में सेवाएं दीं। सेना में भर्ती होने के बाद उनका जीवन देश की सुरक्षा और कर्तव्य के नाम रहा। वर्तमान में उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में थी। वह अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन 10 नवंबर को ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। एक परिवार के लिए यह खबर कितना बड़ा सदमा लेकर आई होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जिस बेटे की सलामती की दुआएं हर दिन की जाती हों, जिस अपने के लौटने का इंतजार रहता हो, उसके हमेशा के लिए चले जाने की खबर किसी भी परिवार को भीतर तक तोड़ देती है।

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अंतिम विदाई में उमड़ा पूरा क्षेत्र, हर आंख में था दुख

वीरवार को जब संदीप कुमार का अंतिम संस्कार किया गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। सैकड़ों लोग अपने इस जवान को अंतिम विदाई देने पहुंचे। कोई पुष्पचक्र लेकर आया था, तो कोई हाथ जोड़कर नमन कर रहा था। भारतीय सेना की सम्मान गार्ड ने सशस्त्र सलामी देकर संदीप कुमार को अंतिम विदाई दी। यह सलामी उस सैनिक के प्रति सम्मान का प्रतीक थी, जिसने वर्षों तक सेना की वर्दी पहनकर अपने कर्तव्य को निभाया। उस समय वहां मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य बेहद भावुक था। एक ओर सैन्य सम्मान की गरिमा थी, तो दूसरी ओर अपनों को खोने का असहनीय दर्द।

पूर्व सैनिकों ने पुष्पचक्र अर्पित कर किया नमन

अंतिम संस्कार के दौरान पूर्व सैनिक कल्याण समिति हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पुष्पचक्र अर्पित कर जवान को श्रद्धांजलि दी। समिति के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरनाथ धीमान, उपाध्यक्ष सूबेदार मेजर सर्वजीत सिंह, सूबेदार मेजर नानक चंद, कैप्टन योगेंद्र पाल सेना मेडल, सूबेदार मेजर ज्ञानचंद, सूबेदार सोहन सिंह मनहास, नायब सूबेदार राजकुमार पटियाल, सूबेदार जगजीत सिंह, सूबेदार बलदेव सिंह, कैप्टन संजय कुमार, सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह पटियाल और सब इंस्पेक्टर हेमराज सहित कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे। घराण और दसलेहड़ा पंचायतों के प्रधानों सहित क्षेत्र के लोगों ने भी अपने वीर जवान को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने भी दी श्रद्धांजलि

प्रशासन की ओर से झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल, कांग्रेस पार्टी के महासचिव विवेक कुमार और एसडीएम झंडूता अर्शिया शर्मा सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर संदीप कुमार को नमन किया। अंतिम विदाई के दौरान पूर्व सैनिक कल्याण समिति की ओर से भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इसके बाद दो मिनट का मौन रखकर जवान को श्रद्धांजलि दी गई।



कुछ विदाइयां कभी भुलाई नहीं जातीं...

संदीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा के नाम रहा। उनकी वर्दी, उनका सैन्य सफर और देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। खमेड़ा कलां की मिट्टी ने अपना एक बेटा खो दिया। परिवार ने अपना प्रिय सदस्य खोया और क्षेत्र ने अपना एक जवान खो दिया। पीछे रह गईं उनकी यादें और वह सम्मान, जो हर उस व्यक्ति के हिस्से आता है जिसने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया। अंतिम विदाई के समय जब तिरंगे में लिपटे संदीप को सलामी दी गई होगी, तब वहां मौजूद लोगों के मन में एक ही भाव रहा होगा देश की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले इस जवान को नमन।