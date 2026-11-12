हिमाचल के 12 जिलों में मौसम का पूरा हाल: कहां होगी बारिश, कहां गिरेगी बर्फ? जानें अगले पांच दिन का पूर्वानुमान

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 14 और 15 नवंबर को भी कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसके बाद सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। विज्ञापन हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का अहसास अब धीरे-धीरे तेज होने लगा है। दिन में धूप के बीच राहत महसूस हो रही है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के 12 नवंबर 2026 को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट का अनुमान जताया गया है।

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ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश के आसार

मौसम विभाग ने प्रदेश को अलग-अलग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बांटकर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 12 और 13 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 14 और 15 नवंबर को भी एक-दो स्थानों पर ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं, मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 12 से 15 नवंबर के दौरान एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 16 नवंबर से इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

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तीन से चार दिनों में 2 से 6 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी अवधि में अधिकतम तापमान में भी 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। तापमान में इस बदलाव से सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो सकता है।



बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर रहा। बुलेटिन के अनुसार सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले ऊना में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

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चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में गरज-चमक की संभावना

बारिश और बर्फबारी के बीच कुछ जिलों में गरज-चमक और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के जिला स्तरीय चेतावनी पूर्वानुमान के अनुसार 12 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन और बिजली चमक सकती है।



13 नवंबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में एक-दो स्थानों पर ऐसी गतिविधियों की संभावना है। 14 नवंबर को चंबा और कांगड़ा के कुछ स्थानों पर गरज-चमक हो सकती है। 15 और 16 नवंबर के लिए किसी भी जिले में विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

किसानों और लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने मेघगर्जन और बिजली चमकने की स्थिति में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बुलेटिन के अनुसार ऐसी गतिविधियों से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। कमजोर ढांचों और झोपड़ियों को भी आंशिक नुकसान होने की आशंका रहती है। लोगों को सलाह दी गई है कि गरज-चमक के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें, घर से बाहर की गतिविधियां कम रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें। मौसम संबंधी ताजा जानकारी लेते रहने तथा राज्य सरकार की ओर से जारी सलाह का पालन करने को भी कहा गया है।







16 नवंबर के बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान

मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 15 नवंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद 16 से 18 नवंबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन हिमाचल के मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट से ठंड का असर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने मेघगर्जन और बिजली चमकने की स्थिति में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बुलेटिन के अनुसार ऐसी गतिविधियों से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। कमजोर ढांचों और झोपड़ियों को भी आंशिक नुकसान होने की आशंका रहती है। लोगों को सलाह दी गई है कि गरज-चमक के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें, घर से बाहर की गतिविधियां कम रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें। मौसम संबंधी ताजा जानकारी लेते रहने तथा राज्य सरकार की ओर से जारी सलाह का पालन करने को भी कहा गया है।मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 15 नवंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद 16 से 18 नवंबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन हिमाचल के मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट से ठंड का असर और बढ़ सकता है।