{"_id":"6ad83eb87a41b1cf0a06d7d7","slug":"himachal-pradesh-industrial-policy-expiry-subsidy-crisis-2026-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: औद्योगिक नीति की मियाद खत्म, 30 हजार उद्योगों की सब्सिडी पर संकट; पुरानी रियायतें जारी रहने पर असमंजस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक नीति की अवधि समाप्त होने के बाद उद्योगपतियों को मिलने वाली सब्सिडी और विभिन्न रियायतों को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लागू औद्योगिक नीति की अवधि 11 अक्तूबर को समाप्त हो चुकी है, लेकिन नई नीति अभी तक सरकार के स्तर पर लंबित है। ऐसे में बिजली, ट्रांसपोर्ट और ऋण के ब्याज पर मिलने वाली रियायतों के भविष्य को लेकर उद्योग जगत की चिंता बढ़ गई है। विज्ञापन

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प्रदेश में करीब 30 हजार छोटे-बड़े उद्योग संचालित हो रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हैं, जिनके लिए सरकारी रियायतें उत्पादन लागत कम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। औद्योगिक नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना, मौजूदा उद्योगों को टिकाए रखना और उद्योगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने से रोकना था। अब नीति की अवधि समाप्त होने से उद्योगपतियों को आशंका है कि उत्पादन लागत बढ़ सकती है और निवेश संबंधी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।



2019 में लागू हुई थी औद्योगिक नीति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योगों को राहत देने और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 अगस्त, 2019 को औद्योगिक नीति लागू की थी। इसकी मूल अवधि 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद मार्च 2026 में नीति को विस्तार दिया गया। फिर 10 अगस्त से 11 अक्तूबर तक इसकी अवधि बढ़ाई गई थी। अब यह समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देकर लागू नहीं किया जा सका है।

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करीब 100 उद्योगपतियों ने घटाया उत्पादन

प्रदेश में करीब 100 उद्योगपतियों की ओर से उत्पादन कम किए जाने की जानकारी सामने आई है। औद्योगिक प्रोत्साहन व्यवस्था को लेकर बनी अनिश्चितता उद्योग क्षेत्र के लिए चुनौती बन सकती है। बिजली और परिवहन पर मिलने वाली रियायतों से उद्योगों को उत्पादन और माल की ढुलाई की लागत कम रखने में मदद मिलती है। वहीं, ऋण पर मिलने वाले प्रोत्साहन उद्योगों के विस्तार और नई इकाइयां स्थापित करने में सहायक होते हैं।



नई नीति में देरी के कारण उद्योगपति भविष्य की योजनाओं को लेकर असमंजस में हैं। उद्योग जगत का मानना है कि स्पष्ट नीति के अभाव में नए निवेशकों को आकर्षित करना और मौजूदा इकाइयों को विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना मुश्किल हो सकता है।

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जल्द नई औद्योगिक नीति लाएगी सरकार : हर्षवर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक नीति की वैधता समाप्त हो गई है। उद्योगपतियों को राहत देने के लिए सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है। इसे लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी।



पुरानी रियायतें जारी रहने पर असमंजस

बीबीएनआईए के मुख्य सलाहकार शैलेष अग्रवाल ने कहा कि पुरानी नीति के तहत स्थानीय निवेश पर सीजीएसटी से संबंधित कैशबैक और बिजली शुल्क में छूट जैसे प्रावधान थे। अब नई नीति लागू नहीं होने से उद्योगपति असमंजस में हैं कि उन्हें इन सुविधाओं का लाभ आगे भी मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट औद्योगिक नीति नहीं होने पर नए निवेशकों को आकर्षित करना मुश्किल होगा।

उद्योगपतियों ने जल्द नीति घोषित करने की उठाई मांग

बीबीएन उद्योग संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने सरकार से जल्द नई औद्योगिक नीति घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत नई नीति का इंतजार कर रहा है। सरकार को उद्योगों के अनुकूल नीति बनानी चाहिए, जिससे नए निवेशक हिमाचल का रुख करें और मौजूदा उद्योग अपनी इकाइयों का विस्तार कर सकें।



बीबीएनआईए के महासचिव रजनीश विज ने बताया कि संघ ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि नई नीति लागू होने तक पुरानी नीति को मान्य रखा जाए। उनके अनुसार, स्पष्ट औद्योगिक नीति के बिना उद्योगों का विस्तार और नए निवेश को आकर्षित करना मुश्किल है।