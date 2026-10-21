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हिमाचल: पदक विजेताओं पर बरसेगा इनाम, शिमला में 30 अक्तूबर को नकद पुरस्कार के साथ मिलेंगे नौकरी संबंधी दस्तावेज

Wed, 21 Oct 2026 11:33 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 21 Oct 2026 11:33 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश सरकार 30 अक्तूबर को शिमला के पीटरहॉफ में एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी। समारोह में खिलाड़ियों को कुल 9.03 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृतिचिह्न दिए जाएंगे। कुछ खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी से संबंधित दस्तावेज भी सौंपे जाने हैं।

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हिमाचल के खिलाड़ियों को मिलेंगे करोड़ों - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार सम्मानित करने जा रही है। इसके लिए 30 अक्तूबर को राजधानी शिमला स्थित पीटरहॉफ में समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

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युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृतिचिह्न भी प्रदान किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी से संबंधित दस्तावेज सौंपने की भी योजना है। समारोह में खेल मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और खेल जगत से जुड़ी अन्य हस्तियां भी मौजूद रहेंगी।
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सावन बरवाल को मिलेंगे 2.50 करोड़ रुपये
मंडी जिले के धावक सावन बरवाल को पुरुषों की लंबी दूरी की दौड़ में रजत पदक जीतने के लिए 2.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं, चंबा की एथलीट सीमा कुमारी को महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल करने पर 1.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
 
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महिला कबड्डी खिलाड़ियों को भी बड़ा पुरस्कार
भारतीय महिला कबड्डी टीम की स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचली खिलाड़ियों को भी सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इनमें टीम की कप्तान रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर शामिल हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, महिला क्रिकेट टीम की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को भी एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर सरकार का जोर
राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार की खेल नीति में किए गए बदलावों के तहत पदक विजेताओं को आर्थिक प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रस्तावित सम्मान समारोह इसी पहल का हिस्सा है।

किस खिलाड़ी को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी?
सावन बरवाल: 2.50 करोड़ रुपये
सीमा कुमारी: 1.50 करोड़ रुपये
रितु नेगी: 1 करोड़ रुपये
पुष्पा राणा: 1 करोड़ रुपये
ज्योति ठाकुर: 1 करोड़ रुपये
भावना ठाकुर: 1 करोड़ रुपये
रेणुका सिंह ठाकुर: 1 करोड़ रुपये

इन सात खिलाड़ियों की सूची में बताई गई राशि का कुल योग 9 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट में कुल पुरस्कार राशि 9.03 करोड़ रुपये बताई गई है। शेष 3 लाख रुपये के पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी का नाम प्रकाशित विवरण में स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसकी पुष्टि के बाद ही नाम जोड़ना उचित होगा।
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