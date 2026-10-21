शिमला: शोघी में 36 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में तीन गिरफ्तार, ऐसे खुला राज; अब सप्लाई नेटवर्क की जांच

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में शोघी के पास बस से 36 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर हुई। तीनों आरोपी रामपुर के रहने वाले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति में अन्य किन लोगों की भूमिका हो सकती है।

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बस के रैक में रखे बैग से मिला था चिट्टा

पुलिस के अनुसार, 13 अक्तूबर को शोघी पुलिस चौकी के नजदीक नाकाबंदी के दौरान एक बस की तलाशी ली गई थी। इस दौरान बस के ऊपर बने रैक में रखे काले रंग के पिट्ठू बैग से करीब 36 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मौके पर बैग का मालिक नहीं मिलने के कारण पुलिस थाना पश्चिम में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।