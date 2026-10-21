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शिमला: शोघी में 36 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में तीन गिरफ्तार, ऐसे खुला राज; अब सप्लाई नेटवर्क की जांच

Wed, 21 Oct 2026 10:28 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 21 Oct 2026 10:28 AM IST
सार

शिमला के शोघी में बस के ऊपर रखे काले बैग से 36 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से आरोपियों की पहचान हुई। 

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shimla shoghi 36 gram chitta case three arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में शोघी के पास बस से 36 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर हुई। तीनों आरोपी रामपुर के रहने वाले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति में अन्य किन लोगों की भूमिका हो सकती है।

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बस के रैक में रखे बैग से मिला था चिट्टा
पुलिस के अनुसार, 13 अक्तूबर को शोघी पुलिस चौकी के नजदीक नाकाबंदी के दौरान एक बस की तलाशी ली गई थी। इस दौरान बस के ऊपर बने रैक में रखे काले रंग के पिट्ठू बैग से करीब 36 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मौके पर बैग का मालिक नहीं मिलने के कारण पुलिस थाना पश्चिम में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

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डिजिटल साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान
जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। पुलिस के मुताबिक, इन साक्ष्यों के आधार पर रामपुर निवासी अविनाश कपूर (31), विशाल ठाकुर (26) और खुशवंत सिंह (31) की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने अविनाश कपूर को 16 अक्तूबर को गिरफ्तार किया, जबकि विशाल ठाकुर और खुशवंत सिंह को 19 अक्तूबर को रामपुर से गिरफ्तार किया गया। दोनों की गिरफ्तारी पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने की।

नशे की सप्लाई चेन की जांच जारी
पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले की जांच में अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस बरामदगी से जुड़े तथ्यों और आरोपियों की कथित भूमिका की जांच कर रही है। मामले में आगे की जानकारी जांच के निष्कर्षों और आधिकारिक पुलिस अपडेट के आधार पर सामने आएगी।
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