{"_id":"6ad76835a9c245d6130331ad","slug":"tax-not-paid-on-building-construction-now-14-years-tax-will-have-to-be-paid-together-shimla-news-c-19-sml1002-807115-2026-10-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: भवन बनाए पर नहीं भरा टैक्स, अब एकसाथ देना होगा 14 साल का कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: भवन बनाए पर नहीं भरा टैक्स, अब एकसाथ देना होगा 14 साल का कर

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

