सेना पर कथित टिप्पणी के मामले पर विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के छठे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले परिसर में नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर मंत्री जगत सिंह नेगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को पूरा देश माफ नहीं करेगा।

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देशभर में सेना के पूर्व अधिकारी भी जगत सिंह नेगी के खिलाफ उतर आए हैं और लोगों में भारी आक्रोश है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पहले ही मांग की थी कि सेना पर टिप्पणी करने वाले मंत्री को पद से हटाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले में टस से मस नहीं हो रहे हैं। देशभर में सेना के पूर्व अधिकारी भी जगत सिंह नेगी के खिलाफ उतर आए हैं और लोगों में भारी आक्रोश है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पहले ही मांग की थी कि सेना पर टिप्पणी करने वाले मंत्री को पद से हटाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले में टस से मस नहीं हो रहे हैं।