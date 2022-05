{"_id":"628a503474b8f06d6a0974fc","slug":"himachal-news-pm-narendra-modi-speech-from-ridge-maidan-shimla","type":"story","status":"publish","title_hn":"PM Modi Shimla Visit: टका बेंच पर नहीं, पीएम मोदी के लिए पहली बार रिज पर सजेगा मंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 23 May 2022 04:31 AM IST