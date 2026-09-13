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हिमाचल में मानसून का कहर: 101 सड़कें बंद, 84 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 24 पेयजल योजनाएं प्रभावित

Sun, 13 Sep 2026 10:24 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 13 Sep 2026 10:24 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में बारिश का असर लगातार बढ़ रहा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 13 सितंबर सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 101 सड़कें बंद हैं। 84 बिजली ट्रांसफार्मर और 24 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी में सबसे अधिक 33 सड़कें और 40 ट्रांसफार्मर बाधित हैं। मानसून सीजन में अब तक 298 लोगों की जान जा चुकी है।

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himachal monsoon rain 101 roads blocked 84 power transformers 24 water schemes affected
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : AI

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने एक बार फिर लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ी जिलों में सड़कें बंद होने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और पेयजल योजनाओं के प्रभावित होने से जनजीवन पर असर पड़ा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 13 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में कुल 101 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 84 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) ठप हैं और 24 पेयजल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं।

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मंडी में 33 सड़कें और 40 ट्रांसफार्मर बाधित
जिला स्तर पर जारी रिपोर्ट में मंडी सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सामने आया है। यहां सराज में 28, सुंदरनगर में एक, सरकाघाट में तीन और थलौट में एक सड़क बंद है। कुल 33 सड़कें प्रभावित हैं। बिजली आपूर्ति की बात करें तो गोहर उपमंडल में 40 ट्रांसफार्मर बाधित बताए गए हैं। 
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शिमला में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। जिले में कुल 31 सड़कें बंद हैं, जिनमें जुब्बल की 28 सड़कें शामिल हैं। रामपुर में दो और सुन्नी में एक सड़क बंद है। बिजली आपूर्ति के लिए रामपुर में दो और ठियोग में तीन ट्रांसफार्मर बाधित हैं। ठियोग में 24 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं।
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कुल्लू में 19 सड़कें बंद, 32 बिजली ट्रांसफार्मर ठप
कुल्लू जिले में 19 सड़कें बंद हैं। इनमें कुल्लू उपमंडल की चार, बंजार की दो, आनी की 10 और निरमंड की तीन सड़कें शामिल हैं। आनी में 32 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित हैं। चंबा के डलहौजी में सात ट्रांसफार्मर और कांगड़ा में 10 सड़कें बंद हैं।

लाहौल-स्पीति में उदयपुर की एक सड़क, सिरमौर के नाहन में तीन, सोलन के कसौली में एक और ऊना में तीन सड़कें बंद हैं। बिलासपुर, हमीरपुर और किन्नौर में इस रिपोर्ट के अनुसार कोई सड़क बंद नहीं है।

मानसून में अब तक 298 लोगों की मौत
राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की संचयी रिपोर्ट में 30 जून से 12 सितंबर 2026 तक मानसून से हुए नुकसान का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में आपदा के कारण 298 लोगों की मौत हुई है, 521 लोग घायल हुए हैं और चार लोग लापता हैं। 

जिला स्तर पर सबसे अधिक मौतें शिमला में 42, कांगड़ा में 41, चंबा और सिरमौर में 36-36 तथा मंडी में 26 दर्ज की गई हैं। दुर्घटनाओं में सड़क हादसे भी बड़ा कारण रहे हैं। रिपोर्ट के दूसरे पेज पर सड़क हादसों में कुल 178 मौतें दर्ज हैं।

1.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान
सरकारी संचयी रिपोर्ट में मानसून सीजन के दौरान कुल नुकसान 1,68,373.87 लाख रुपये दर्ज किया गया है, जो लगभग 1,683.74 करोड़ रुपये के बराबर है। इसमें निजी संपत्ति, सार्वजनिक विभागों और अन्य मदों का नुकसान शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में लोक निर्माण विभाग (PWD) का नुकसान 1,23,159.32 लाख रुपये और जल शक्ति विभाग (JSV) का नुकसान 36,868.06 लाख रुपये दर्ज है।

बारिश का दौर जारी रहने से सड़क बहाली और बिजली-पानी की आपूर्ति सामान्य करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल 101 सड़कों, 84 ट्रांसफार्मरों और 24 पेयजल योजनाओं की बाधित स्थिति राज्य में मानसून के असर को दिखाती है।
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