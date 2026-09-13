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हिमाचल: चंबा में दर्दनाक हादसा, मणिमहेश जा रहे दो बाइक सवार श्रद्धालुओं ने गंवाई जान

Sun, 13 Sep 2026 10:43 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 13 Sep 2026 10:43 AM IST
सार

चंबा जिले में शनिवार रात मणिमहेश धाम की यात्रा पर जा रहे पंजाब के दो श्रद्धालुओं की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा गेहरा के पास रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की। एक मृतक की पहचान अनिल के रूप में बताई जा रही है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो सकी थी।

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एक्सीडेंट (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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मणिमहेश धाम के दर्शन के लिए पंजाब से बाइक पर निकले दो श्रद्धालुओं की शनिवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा चंबा जिले में गेहरा के पास रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

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पुलिस के अनुसार, दोनों श्रद्धालु पंजाब से बाइक पर सवार होकर मणिमहेश यात्रा के लिए निकले थे। गेहरा के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों की जान चली गई। खबर लिखे जाने तक मृतकों की पूरी पहचान नहीं हो पाई थी। एक मृतक का नाम अनिल बताया जा रहा है, जबकि दूसरे की पहचान अभी नहीं हो सकी थी।
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दुर्घटना के बाद पुलिस ने शवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस देर रात तक मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके परिजनों से संपर्क करने के प्रयास में जुटी रही। रविवार को शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है। दुर्घटना किस वजह से हुई, बाइक अनियंत्रित कैसे हुई और सड़क की स्थिति क्या थी, इन पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि गेहरा के पास बाइक दुर्घटना में दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने के साथ पहाड़ी सड़कों पर सावधानी बरतना जरूरी है। हालांकि, इस हादसे की वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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