हिमाचल सरकार का फैसला: पड़ोसी राज्यों को मुफ्त नहीं मिलेगा सरप्लस पानी, 100 रुपये प्रति हजार घनफुट की दर तय
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पानी प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियों में शामिल है। ऐसे में दूसरे राज्यों और एजेंसियों को इसकी आपूर्ति करते समय इसका आर्थिक मूल्य निर्धारित करना आवश्यक है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश अपने प्रोजेक्टों के जलाशयों से सरप्लस पानी अब पड़ोसी राज्यों और सरकारी एजेंसियों को मुफ्त नहीं देगा। राज्य सरकार ने अतिरिक्त कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए पहली बार 100 रुपये प्रति हजार घनफुट की दर निर्धारित की है। इस दर में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के मौजूदा और भविष्य में विकसित होने वाले जल संसाधनों से अतिरिक्त पानी की बिक्री और आपूर्ति के लिए एकसमान नीति बनाने को मंजूरी दी है। इसके तहत पानी की कीमत तय करने और उसमें समय-समय पर संशोधन करने की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
पानी का आर्थिक मूल्य निर्धारित करना आवश्यक: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जल संपदा से हिमाचल प्रदेश को उचित आर्थिक लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पानी प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियों में शामिल है। ऐसे में दूसरे राज्यों और एजेंसियों को इसकी आपूर्ति करते समय इसका आर्थिक मूल्य निर्धारित करना आवश्यक है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की पेयजल, सिंचाई, कृषि, पर्यावरण और विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ही अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले पानी पर यह नीति लागू नहीं होगी।
किशाऊ और रेणुकाजी बांध परियोजनाओं के लिए भी अहम होगी नीति
नई नीति किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किशाऊ बांध के जीवित भंडारण में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 3.154 प्रतिशत निर्धारित है, जो करीब 42 मिलियन घनमीटर पानी के बराबर है। इसके अलावा, ऊपरी यमुना बेसिन के राज्यों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत हिमाचल को यमुना के पानी में भी हिस्सा आवंटित है। लखवाड़, किशाऊ और रेणुकाजी बांध परियोजनाओं के माध्यम से यमुना बेसिन के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की योजना है। नई नीति इन परियोजनाओं के साथ प्रदेश की अन्य मौजूदा और प्रस्तावित अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं से मिलने वाले अतिरिक्त पानी के मूल्य निर्धारण का आधार बनेगी।