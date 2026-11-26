किशाऊ और रेणुकाजी बांध परियोजनाओं के लिए भी अहम होगी नीति

नई नीति किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किशाऊ बांध के जीवित भंडारण में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 3.154 प्रतिशत निर्धारित है, जो करीब 42 मिलियन घनमीटर पानी के बराबर है। इसके अलावा, ऊपरी यमुना बेसिन के राज्यों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत हिमाचल को यमुना के पानी में भी हिस्सा आवंटित है। लखवाड़, किशाऊ और रेणुकाजी बांध परियोजनाओं के माध्यम से यमुना बेसिन के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की योजना है। नई नीति इन परियोजनाओं के साथ प्रदेश की अन्य मौजूदा और प्रस्तावित अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं से मिलने वाले अतिरिक्त पानी के मूल्य निर्धारण का आधार बनेगी।

