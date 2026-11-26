ये है पूरा मामला

गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं विभाग में वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी रहे राकेश कुमार ने 20 अगस्त 2001 से 8 मई 2003 तक प्रतिनियुक्ति पर डीआईजी (जेल) के पद पर सेवाएं दी थीं। वर्ष 2006 में डीपीसी बैठक में विभाग ने इस कार्यकाल की एसीआर अपग्रेड नहीं की। इससे उनसे कनिष्ठ अधिकारी को 24 मार्च 2006 को पदोन्नति मिल गई। सुनवाई में सरकार की दलील थी कि याचिकाकर्ता को डीआईजी (जेल) का वेतनमान नहीं मिला था, इसलिए एसीआर अपग्रेड नहीं हुई। हाईकोर्ट ने इसे मनमाना और अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करार देते हुए खारिज कर दिया।